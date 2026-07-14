Informations pratiques

Saint-Avold

Les jardins d’Henriette 22ème édition

56 Boulevard de Lorraine Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Cette année, le thème est La Dolce Vita.

Venez découvrir plus de 50 exposants autour de la nature, et du terroir.

Samedi dès 19h30 une soirée dansante à l’italienne avec Gérard Sinclair et Magali Fiorillo. Une animation sera assurée en continu avec Radio Saint-Nabor. Le petit plus la restauration traditionnelle et italienne avec Qual’ital.Tout public

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56 Boulevard de Lorraine Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19 contact@tourisme-saint-avold.fr

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English :

This year’s theme is La Dolce Vita.

Come discover more than 50 exhibitors showcasing nature and local products.

On Saturday, starting at 7:30 p.m., enjoy an Italian-style dance party with Gérard Sinclair and Magali Fiorillo. Radio Saint-Nabor will provide continuous entertainment. Bonus: traditional and Italian cuisine courtesy of Qual’ital.

L’événement Les jardins d’Henriette 22ème édition Saint-Avold a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE