Les jardins d’Henriette 22ème édition Saint-Avold
samedi 22 août 2026 · Saint-Avold
Informations pratiques
Saint-Avold
Les jardins d’Henriette 22ème édition
56 Boulevard de Lorraine Saint-Avold Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
Cette année, le thème est La Dolce Vita.
Venez découvrir plus de 50 exposants autour de la nature, et du terroir.
Samedi dès 19h30 une soirée dansante à l’italienne avec Gérard Sinclair et Magali Fiorillo. Une animation sera assurée en continu avec Radio Saint-Nabor. Le petit plus la restauration traditionnelle et italienne avec Qual’ital.Tout public
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56 Boulevard de Lorraine Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19 contact@tourisme-saint-avold.fr
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English :
This year’s theme is La Dolce Vita.
Come discover more than 50 exhibitors showcasing nature and local products.
On Saturday, starting at 7:30 p.m., enjoy an Italian-style dance party with Gérard Sinclair and Magali Fiorillo. Radio Saint-Nabor will provide continuous entertainment. Bonus: traditional and Italian cuisine courtesy of Qual’ital.
L’événement Les jardins d’Henriette 22ème édition Saint-Avold a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE
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