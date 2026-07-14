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Les jardins d’Henriette 22ème édition Saint-Avold

samedi 22 août 2026 · Saint-Avold

Les jardins d’Henriette 22ème édition Saint-Avold

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
56 Boulevard de Lorraine
Ville
57500 Saint-Avold
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Saint-Avold

Les jardins d’Henriette 22ème édition

56 Boulevard de Lorraine Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23

Cette année, le thème est La Dolce Vita.
Venez découvrir plus de 50 exposants autour de la nature, et du terroir.
Samedi dès 19h30 une soirée dansante à l’italienne avec Gérard Sinclair et Magali Fiorillo. Une animation sera assurée en continu avec Radio Saint-Nabor. Le petit plus la restauration traditionnelle et italienne avec Qual’ital.Tout public
0  .

56 Boulevard de Lorraine Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19  contact@tourisme-saint-avold.fr

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English :

This year’s theme is La Dolce Vita.
Come discover more than 50 exhibitors showcasing nature and local products.
On Saturday, starting at 7:30 p.m., enjoy an Italian-style dance party with Gérard Sinclair and Magali Fiorillo. Radio Saint-Nabor will provide continuous entertainment. Bonus: traditional and Italian cuisine courtesy of Qual’ital.

L’événement Les jardins d’Henriette 22ème édition Saint-Avold a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE

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