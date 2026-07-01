A Whale of Time Irish Music Band Crêperie Le Yaudet Ploulec’h

Informations pratiques

Ploulec’h

A Whale of Time Irish Music Band

Crêperie Le Yaudet 47 Route du Yaudet Ploulec’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

A Whale of Time est un groupe de musique traditionnelle irlandaise basé dans le Trégor, en Bretagne. .

Crêperie Le Yaudet 47 Route du Yaudet Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 48 80

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English :

L’événement A Whale of Time Irish Music Band Ploulec’h a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose