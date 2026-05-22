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Les secrets de la lentille Route de Kerjean Ploulec’h

Les secrets de la lentille Route de Kerjean Ploulec’h samedi 28 novembre 2026.

Lieu : Route de Kerjean

Adresse : Ferme de Kerjean

Ville : 22300 Ploulec'h

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 28 novembre 2026

Fin : samedi 28 novembre 2026

Tarif :

Ploulec’h

Les secrets de la lentille

Route de Kerjean Ferme de Kerjean Ploulec’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

À travers la visite de la ferme de Kerjean, venez découvrir l’histoire de la lentille, cultivée depuis le Néolithique.
Visite suivie d’un atelier cuisine.
Visite 1h30, atelier 1h30   .

Route de Kerjean Ferme de Kerjean Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 93 75 

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English :

L’événement Les secrets de la lentille Ploulec’h a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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