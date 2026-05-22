Les secrets de la lentille Route de Kerjean Ploulec’h
Les secrets de la lentille Route de Kerjean Ploulec’h samedi 28 novembre 2026.
Ploulec’h
Les secrets de la lentille
Route de Kerjean Ferme de Kerjean Ploulec’h Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
À travers la visite de la ferme de Kerjean, venez découvrir l’histoire de la lentille, cultivée depuis le Néolithique.
Visite suivie d’un atelier cuisine.
Visite 1h30, atelier 1h30 .
Route de Kerjean Ferme de Kerjean Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 93 75
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English :
L’événement Les secrets de la lentille Ploulec’h a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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