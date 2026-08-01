AGENDA · Ploulec'h
Franklin magic Crêperie Le Yaudet Ploulec’h
samedi 15 août 2026 · Crêperie Le Yaudet · Ploulec'h
Informations pratiques
Ploulec’h
Franklin magic
Crêperie Le Yaudet 47 Route du Yaudet Ploulec’h Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Soirée Magie close up .
Crêperie Le Yaudet 47 Route du Yaudet Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 48 80
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English :
L’événement Franklin magic Ploulec’h a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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