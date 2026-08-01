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AGENDA · Ploulec'h

Vintage rock Crêperie Le Yaudet Ploulec’h

vendredi 21 août 2026 · Crêperie Le Yaudet · Ploulec'h

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Crêperie Le Yaudet
Adresse
47 Route du Yaudet
Ville
22300 Ploulec'h
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Ploulec’h

Vintage rock

Crêperie Le Yaudet 47 Route du Yaudet Ploulec’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Concert rock des années 60-70.   .

Crêperie Le Yaudet 47 Route du Yaudet Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 48 80 

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English :

L’événement Vintage rock Ploulec’h a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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