Abadir et Nicolò Cervello – Kitbashing live A/V Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

ABADIR est un producteur de musique, concepteur sonore, DJ et critique musical né au Caire, en Égypte, et installé à Berlin, en Allemagne. Membre de l’emblématique label SVBKLT, son travail explore un large éventail de styles, mêlant musique club et ambient. Nicoló Cervello est un artiste multimédia, spécialisé dans l’infographie animée et le design intéractif. Sa pratique se concentre sur l’infographie 3D, qu’il utilise pour explorer la tension entre réalisme et réplique.

L’album le plus récent d’ABADIR, « Kitbashing », a été pensé comme une collaboration audiovisuelle entre les deux artistes. En live, le projet médite en images sur l’empreinte désastreuse des réseaux sociaux et la présence constante d’algorithmes d’extraction de données dans nos vies, et cherche des voies d’évasion précaires pour les personnes touchées – nous tous-tes.

Dans le club pour les lives immersifs de Communale St-Ouen, l’image et le son s’entrelacent pour questionner nos réalités contemporaines. Cet espace est pensé comme un laboratoire sensible, où les performances deviennent des expériences totales, à vivre autant avec les yeux qu’avec le corps. Cette soirée s’inscrit dans cette dynamique, en convoquant des formes hybrides qui interrogent nos usages, nos perceptions et les systèmes invisibles qui façonnent nos vies numériques.

Le jeudi 26 mars 2026

de 20h00 à 23h00

payant

à partit de 12€

Public jeunes et adultes.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/chorale-de-noel-par-some-voices/



