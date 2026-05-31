Abbaye d’Acey jura, Exposition temporaire du moulin médiéval de Thervay, Abbaye d’Acey, 39250 Vitreux (Jura), Vitreux

Abbaye d’Acey jura, Exposition temporaire du moulin médiéval de Thervay Samedi 27 juin, 14h30 Abbaye d’Acey, 39250 Vitreux (Jura) Jura

Entrée libre, tous publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Exposition de la maquette d’un des moulins médiévaux mis au jour à Thervay lors des travaux de la ligne LGV Rhin-Rhône en 2004-2008. Projection du film retraçant l’histoire de cette restitution en une maquette en bois à l’échelle 1/2, hauteur 3m.

Revivez cette aventure humaine mêlant Réseau Ferré de France (RFF) pour les travaux ferroviaires, divers archéologues et des étudiants du Lycée des métiers du bois de Mouchard (jura).

Abbaye d’Acey, 39250 Vitreux (Jura) rue de l’abbaye Vitreux 39350 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Inauguration dans le narthex de l’abbaye d’Acey de l’exposition de la maquette à l’échelle 1/2 du moulin médiéval de Thervay (visible durant tout l’été 2026) Abbaye archéologie

Serre vivante / JCl. Lambert