Visite patrimoine Abbaye Notre-Dame d’Acey rue d’Acey Vitreux

Vitreux

Visite patrimoine Abbaye Notre-Dame d’Acey

rue d’Acey Abbaye Notre-Dame d’Acey Vitreux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-02

Au pied du massif de la Serre, au bord de la rivière l’Ognon, l’Abbaye d’Acey domine le paysage.

En compagnie d’une guide-conférencière du Patrimoine, partez à la découverte de ce bel univers cistercien, de l’histoire de son site et de celle de l’Abbaye, lieu de vie d’une communauté de moines au quotidien rythmé par le travail et la prière.

Entrez dans l’église, ouverte à la visite, dont l’architecture est magnifiée par les verrières de l’artiste Jean Ricardon. .

rue d’Acey Abbaye Notre-Dame d’Acey Vitreux 39350 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Visite patrimoine Abbaye Notre-Dame d’Acey

L’événement Visite patrimoine Abbaye Notre-Dame d’Acey Vitreux a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE