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Visite patrimoine Abbaye Notre-Dame d’Acey rue d’Acey Vitreux

Visite patrimoine Abbaye Notre-Dame d’Acey rue d’Acey Vitreux lundi 20 juillet 2026.

Lieu : rue d'Acey

Adresse : Abbaye Notre-Dame d’Acey

Ville : 39350 Vitreux

Département : Jura

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Vitreux

Visite patrimoine Abbaye Notre-Dame d’Acey

rue d’Acey Abbaye Notre-Dame d’Acey Vitreux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-02

Au pied du massif de la Serre, au bord de la rivière l’Ognon, l’Abbaye d’Acey domine le paysage.
En compagnie d’une guide-conférencière du Patrimoine, partez à la découverte de ce bel univers cistercien, de l’histoire de son site et de celle de l’Abbaye, lieu de vie d’une communauté de moines au quotidien rythmé par le travail et la prière.
Entrez dans l’église, ouverte à la visite, dont l’architecture est magnifiée par les verrières de l’artiste Jean Ricardon.   .

rue d’Acey Abbaye Notre-Dame d’Acey Vitreux 39350 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15  tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Visite patrimoine Abbaye Notre-Dame d’Acey

L’événement Visite patrimoine Abbaye Notre-Dame d’Acey Vitreux a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE