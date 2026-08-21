Abbaye d’Aulps en 3D, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps

Informations pratiques

Abbaye d’Aulps en 3D 19 et 20 septembre Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps Haute-Savoie

5€ la location du dispositif (tablette ou casque de réalité virtuelle) dès 13 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Abbaye se révèle telle qu’elle était avant la destruction de 1823

Le cloître renaît et l’église vous accueille au son des chants monastiques. Une expérience unique à vivre avec les casques de réalité virtuelle ou les tablettes à louer à l’accueil.

Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps 961 Route de l’Abbaye, 74430 Saint-Jean-d’Aulps, France Saint-Jean-d’Aulps 74430 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450045263 http://www.abbayedaulps.fr L’abbaye d’Aulps est fondée à la fin du XIe siècle au cœur des Préalpes du Chablais.

Ses moines s’affilient à l’Ordre cistercien en 1136. Elle devient l’un des plus importants monastères de la Savoie médiévale. Les bâtiments sont détruits en grande partie en 1823. Jusqu’en 1998, le domaine monastique est une exploitation agricole.

D’une superficie de trois hectares, le domaine de l’abbaye d’Aulps est situé 800 mètres d’altitude. Il abrite les vestiges de l’abbatiale, les celliers, des jardins, la porterie et surtout l’ancienne ferme monastique. Cette dernière abrite un centre d’interprétation unique en France consacré à la vie quotidienne des moines d’une abbaye de montagne au Moyen-âge. Les jardins de l’abbaye font aussi l’objet d’un soin particulier avec la création d’un jardin botanique (herbularius) et d’un potager (hortus).

L’Abbaye se révèle telle qu’elle était avant la destruction de 1823

©Abbaye d’Aulps