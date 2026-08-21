Cartographie sensible de notre alimentation, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps

Informations pratiques

Cartographie sensible de notre alimentation Dimanche 20 septembre, 11h00 Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps Haute-Savoie

Limité à 20 personnes ; à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

A travers un concept innovant, le CPIE Chablais-Léman vous propose un atelier de réflexion pour illustrer les liens à ce que nous mangeons et à l’impact de cette consommation sur les paysages qui nous entourent.

Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps 961 Route de l’Abbaye, 74430 Saint-Jean-d’Aulps, France Saint-Jean-d’Aulps 74430 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450045263 http://www.abbayedaulps.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 04 52 63 »}, {« type »: « email », « value »: « abbayedaulps@hautchablais.fr »}] L’abbaye d’Aulps est fondée à la fin du XIe siècle au cœur des Préalpes du Chablais.

Ses moines s’affilient à l’Ordre cistercien en 1136. Elle devient l’un des plus importants monastères de la Savoie médiévale. Les bâtiments sont détruits en grande partie en 1823. Jusqu’en 1998, le domaine monastique est une exploitation agricole.

D’une superficie de trois hectares, le domaine de l’abbaye d’Aulps est situé 800 mètres d’altitude. Il abrite les vestiges de l’abbatiale, les celliers, des jardins, la porterie et surtout l’ancienne ferme monastique. Cette dernière abrite un centre d’interprétation unique en France consacré à la vie quotidienne des moines d’une abbaye de montagne au Moyen-âge. Les jardins de l’abbaye font aussi l’objet d’un soin particulier avec la création d’un jardin botanique (herbularius) et d’un potager (hortus).

A travers un concept innovant, le CPIE Chablais-Léman vous propose un atelier de réflexion pour illustrer les liens à ce que nous mangeons et à l’impact de cette consommation sur les paysages qui…

©Abbaye d’Aulps