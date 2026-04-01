La Chapelle-Launay

Abbaye de Blanche Couronne

La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-19 2026-08-23 2026-10-18

Visites commentées de l’Abbaye par les Compagnons de Blanche Couronne suite aux travaux de restauration effectués par le département de Loire-Atlantique.

Fondée au XIIe siècle, elle accueillait des moines bénédictins qui vivaient de l’agriculture et des ressources issues des marais de la Loire. Au XIXe siècle, l’abbaye est transformée en château par le peintre Auguste Toulmouche avant d’abriter des familles de réfugiés durant la Seconde Guerre Mondiale. .

La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 57 04 69 contact.blanchecouronne@gmail.com

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English :

L’événement Abbaye de Blanche Couronne La Chapelle-Launay a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay