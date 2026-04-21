La Chapelle-Launay

La Saint Boris

Le Champ de Foire La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 17:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Le Comité des fêtes revient cette année avec la 5ème édition de la Chapelle Launay en fête !

Cette fois-ci la Saint Boris sera célébrée !

Prévoyez vos plus beaux pattes d’eff !

Au programme

Animation pour les petits et les grands à partir de 17h30

Restauration Boulettes de boeuf, frites et dessert

Fanfare (La Fanfrale) .

Le Champ de Foire La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

L’événement La Saint Boris La Chapelle-Launay a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay