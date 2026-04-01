Abbaye de La Lucerne Contes et légendes scandinave Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer
Abbaye de La Lucerne Contes et légendes scandinave Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer mercredi 22 avril 2026.
La Lucerne-d’Outremer
Abbaye de La Lucerne Contes et légendes scandinave
Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
En compagnie du guide conférencier Simon Tasset, plongez dans les légendes et mystères scandinaves, au coin du feu. Un moment à partager en famille ou entre amis.
Durée 1h Visite libre de l’abbaye incluse.
Réservation obligatoire auprès de Simon Tasset, guide conférencier, au 06.84.98.41.25. .
Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr
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English : Abbaye de La Lucerne Contes et légendes scandinave
L’événement Abbaye de La Lucerne Contes et légendes scandinave La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer
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