Abbaye de La Lucerne Contes et légendes scandinave Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer

La Lucerne-d’Outremer

Abbaye de La Lucerne Contes et légendes scandinave

Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

En compagnie du guide conférencier Simon Tasset, plongez dans les légendes et mystères scandinaves, au coin du feu. Un moment à partager en famille ou entre amis.

Durée 1h Visite libre de l’abbaye incluse.

Réservation obligatoire auprès de Simon Tasset, guide conférencier, au 06.84.98.41.25. .

Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr

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English : Abbaye de La Lucerne Contes et légendes scandinave

L’événement Abbaye de La Lucerne Contes et légendes scandinave La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer