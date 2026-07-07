Abbaye de lumières Lieu-dit Le Bourg Coly-Saint-Amand

Informations pratiques

Coly-Saint-Amand

Abbaye de lumières

Lieu-dit Le Bourg Dans la cour de l’école Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 22:30:00

fin : 2026-07-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

22h30. Après les marchés de producteurs du mardi, retrouvez le mapping vidéo, artistique et musical, en plein air sur les murs de l’abbatiale. Participation libre

Après les marchés de producteurs du mardi, retrouvez le mapping vidéo, artistique et musical, en plein air sur les murs de l’abbatiale.

Participation libre. .

Lieu-dit Le Bourg Dans la cour de l’école Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92

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English : Abbaye de lumières

10:30 p.m. After the Tuesday farmers’ market, enjoy an open-air video, art, and music projection show on the walls of the abbey church. Admission is free.

L’événement Abbaye de lumières Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère