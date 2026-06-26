Les Fabulesques Le Dragon le bourg Coly-Saint-Amand

Coly-Saint-Amand

Les Fabulesques Le Dragon

le bourg Terrain de tennis Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

21h. Aux confins d’un royaume imaginaire, un chevalier affronte un dragon tyrannique pour libérer une cité soumise à la peur et aux sacrifices. Sur réservation.12€.

Une pièce d’Evguéni Schwartz adaptée par Matthieu Cessac et présentée par la Compagnie Astrabald théâtre.

Aux confins d’un pays imaginaire… Un terrible dragon, capable de prendre diverses apparences, règne sur une

cité avec la complicité du bourgmestre et de son fils, ses serviteurs zélés. Chaque année la population doit lui offrir en sacrifice une jeune fille qui mourra de dégoût après une horrible nuit de noces . Quelques habitants courageux ont essayé de se révolter, mais en vain Chaque mutinerie s’est terminée dans un bain de feu et de sang. Les choses prendront-elles un autre visage avec l’arrivée de Lancelot, un héros professionnel ? Qu’adviendra-t-il de la cité et de ces habitants si le brave chevalier parvient à terrasser l’horrible bête ?

A partir de 12 ans

Réservation obligatoire. .

le bourg Terrain de tennis Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92

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English : Les Fabulesques Le Dragon

9:00 p.m. On the far reaches of an imaginary kingdom, a knight battles a tyrannical dragon to free a city held captive by fear and sacrifice. Rated 12?.

L’événement Les Fabulesques Le Dragon Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère