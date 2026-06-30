Les Fabulesques Nos Antigones le bourg Coly-Saint-Amand

Coly-Saint-Amand

Les Fabulesques Nos Antigones

le bourg Terrain de tennis Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

21h. . Depuis 441 av. J.-C., Antigone incarne la résistance à l’injustice en défiant le pouvoir au nom de ses convictions, dans une tragédie universelle et intemporelle. Sur réservation.12€

Pièce de Théâtre proposée par la Compagnie Les Voyageurs de mots.

Antigone, depuis 441 av. J.C., est la figure de proue de toutes nos résistances, de toutes nos révoltes devant l’injustice. Mue par une volonté plus forte qu’elle-même, elle brave la parole du monarque, la parole des hommes de pouvoir, la parole verticale et aveugle de celui qui décide et n’écoute plus le peuple depuis longtemps. Elle est le visage de la tragédie et elle nous bouleverse aujourd’hui comme hier. Elle est de tous les temps et de tous les pays, exemplaire malgré elle, triste et sereine, forte et si fragile…Les relations avec ses proches sont bouleversées, le Chœur est impuissant,

le monde autour d’elle, tragi-comique et veule, s’agite et ne comprend pas… Ce qui doit être accompli le sera…

A partir de 12 ans

Réservation obligatoire. .

le bourg Terrain de tennis Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92

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English : Les Fabulesques Nos Antigones

9:00 p.m. Since 441 B.C., Antigone has embodied resistance to injustice by defying authority in the name of her convictions, in a universal and timeless tragedy. By reservation. 12?

L’événement Les Fabulesques Nos Antigones Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère