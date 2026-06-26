Marché des producteurs de pays à Coly-St-Amand Coly-Saint-Amand mardi 28 juillet 2026.

Coly-Saint-Amand

Marché des producteurs de pays à Coly-St-Amand

Place du séchoir Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

18h. Venez déguster le Périgord tous les mardis lors du marché des Producteurs de Pays. Restauration sur place ou à emporter. Animations musicales, pensez à prendre vos couverts, c’est bon pour la planète !

Venez déguster le Périgord tous les mardis lors du marché des Producteurs de Pays. Animations musicales gratuites. Restauration sur place ou à emporter. Pensez à prendre vos couverts, c’est bon pour la planète ! .

Place du séchoir Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 47 85

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English : Marché des producteurs de pays à Coly-St-Amand

18h. Come and taste the Périgord every Tuesday at the Producteurs de Pays market. Catering on site or to take away. Musical entertainment

L’événement Marché des producteurs de pays à Coly-St-Amand Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère