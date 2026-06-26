Les Fabulesques Les Contes de la nuit le bourg Coly-Saint-Amand
Les Fabulesques Les Contes de la nuit le bourg Coly-Saint-Amand mardi 28 juillet 2026.
Coly-Saint-Amand
Les Fabulesques Les Contes de la nuit
le bourg Parvis de l’Abbaye Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 22:45:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
21h. À la mort d’un roi, un jeune prince doit affronter intrigues, trahisons et jeux de pouvoir dans un conte sombre au cœur d’une cour en pleine tourmente. Sur réservation. 12€
Théâtre jeu immersif proposé par La Compagnie L’Oeil écoute
Le Roi est mort ! Vive le Roi !
Un vieux souverain vient de mourir et le jeune Prince accède au pouvoir. Entre trahisons, rivalités et sombres secrets, la Cour se déchire. Que cachent les étranges personnages qui peuplent le Château ?
La tension monte. Saurez-vous démêler les intrigues de cette cour en proie à la tourmente avant qu’il ne soit trop tard ?
Un conte sur la perversion des jeux de pouvoirs.
à partir de 10 ans. Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Réservation obligatoire. .
le bourg Parvis de l’Abbaye Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92
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English : Les Fabulesques Les Contes de la nuit
9:00 p.m. Following the death of a king, a young prince must navigate intrigue, betrayal, and power struggles in a dark tale set at the heart of a court in turmoil. By reservation only. 12?
L’événement Les Fabulesques Les Contes de la nuit Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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