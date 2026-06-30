Marché des producteurs de pays à Coly-St-Amand Coly-Saint-Amand
Marché des producteurs de pays à Coly-St-Amand Coly-Saint-Amand mardi 30 juin 2026.
Coly-Saint-Amand
Marché des producteurs de pays à Coly-St-Amand
Place du séchoir Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
18h. Venez déguster le Périgord tous les mardis lors du marché des Producteurs de Pays. Restauration sur place ou à emporter. Animations musicales
Venez déguster le Périgord tous les mardis lors du marché des Producteurs de Pays. Animations musicales gratuites. Restauration sur place ou à emporter. Pensez à prendre vos couverts, c’est bon pour la planète. .
Place du séchoir Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 47 85
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English : Marché des producteurs de pays à Coly-St-Amand
18h. Come and taste the Périgord every Tuesday at the Producteurs de Pays market. Catering on site or to take away. Musical entertainment
L’événement Marché des producteurs de pays à Coly-St-Amand Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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