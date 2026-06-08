Festival du Périgord Noir les minis concerts de l’Ensemble Baroque Coly-Saint-Amand lundi 3 août 2026.

Coly-Saint-Amand

Festival du Périgord Noir les minis concerts de l’Ensemble Baroque

Eglise Saint-Amand de Coly Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 12:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-04 2026-08-06

12h.Les chanteurs et instrumentistes de l’Ensemble Baroque du Périgord Noir, joueront des œuvres du XVIIe et XVIIIe siècle devant l’Abbaye de Saint-Amand-de-Coly)

Gratuit

Les chanteurs et instrumentistes de l’Ensemble Baroque du Périgord Noir, interprètes engagés du répertoire baroque, allient exigence stylistique et expressivité musicale au service des œuvres du XVIIe et XVIIIe siècle. Ils joueront devant l’Abbaye de Saint-Amand de Coly. Gratuit .

Eglise Saint-Amand de Coly Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 61 61 contact@festivalduperigordnoir.fr

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English : Festival du Périgord Noir les minis concerts de l’Ensemble Baroque

12 p.m. Singers and instrumentalists from the Ensemble Baroque du Périgord Noir will perform 17th and 18th century works in front of the Abbey of Saint-Amand-de-Coly.)

Free

L’événement Festival du Périgord Noir les minis concerts de l’Ensemble Baroque Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère