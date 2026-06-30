Cinéma en plein air De la comédie française le bourg Coly-Saint-Amand lundi 3 août 2026.

Coly-Saint-Amand

Cinéma en plein air De la comédie française

le bourg devant le Séchoir à tabac Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

21h30. À trois heures de la première, Nina mène une course contre la montre pour sauver un spectacle impossible à annuler. 5€

Projection en plein air proposée par Ciné passion 24.

Synopsis dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.

En cas de mauvais temps repli dans le Séchoir à tabac .

le bourg devant le Séchoir à tabac Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24

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English : Cinéma en plein air De la comédie française

9:30 p.m. %C0 With three hours to go before the premiere, Nina is racing against the clock to save a show that can’t be canceled. 5?

L’événement Cinéma en plein air De la comédie française Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère