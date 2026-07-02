Abbaye de lumières Lieu-dit Le Bourg Coly-Saint-Amand
mercredi 5 août 2026 · Lieu-dit Le Bourg · Coly-Saint-Amand
Informations pratiques
Coly-Saint-Amand
Abbaye de lumières
Lieu-dit Le Bourg Dans la cour de l’école Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 22:00:00
fin : 2026-08-25 22:30:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
22h30. Après les marchés de producteurs du mardi, retrouvez le mapping vidéo, artistique et musical, en plein air sur les murs de l’abbatiale. Participation libre
Après les marchés de producteurs du mardi, retrouvez le mapping vidéo, artistique et musical, en plein air sur les murs de l’abbatiale.
Participation libre. .
Lieu-dit Le Bourg Dans la cour de l’école Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92
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English : Abbaye de lumières
10:30 p.m. After the Tuesday farmers’ market, enjoy an open-air video, art, and music projection show on the walls of the abbey church. Admission is free.
L’événement Abbaye de lumières Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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