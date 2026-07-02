UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Coly-Saint-Amand

Abbaye de lumières Lieu-dit Le Bourg Coly-Saint-Amand

mercredi 5 août 2026 · Lieu-dit Le Bourg · Coly-Saint-Amand

Abbaye de lumières Lieu-dit Le Bourg Coly-Saint-Amand

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Lieu-dit Le Bourg
Adresse
Dans la cour de l'école
Ville
24290 Coly-Saint-Amand
Département
Dordogne
Tarif

Coly-Saint-Amand

Abbaye de lumières

Lieu-dit Le Bourg Dans la cour de l’école Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 22:00:00
fin : 2026-08-25 22:30:00

Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

22h30. Après les marchés de producteurs du mardi, retrouvez le mapping vidéo, artistique et musical, en plein air sur les murs de l’abbatiale. Participation libre
Après les marchés de producteurs du mardi, retrouvez le mapping vidéo, artistique et musical, en plein air sur les murs de l’abbatiale.

Participation libre.   .

Lieu-dit Le Bourg Dans la cour de l’école Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Abbaye de lumières

10:30 p.m. After the Tuesday farmers’ market, enjoy an open-air video, art, and music projection show on the walls of the abbey church. Admission is free.

L’événement Abbaye de lumières Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

À voir aussi à Coly-Saint-Amand (Dordogne)