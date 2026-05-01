ABC Belvès Conférence Les Compositrices ,de l’ombre à la lumière Mairie de Belves Pays de Belvès

Pays de Belvès

ABC Belvès Conférence Les Compositrices ,de l’ombre à la lumière

Mairie de Belves Espace ABC Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La prochaine conférence de l’ABC aura lieu le samedi 16 mai prochain à 17h00 à l’espace ABC, 4 avenue Paul Crampel à Belvès: Les compositrices, de l’ombre à la lumière

Conférence de Paul-Marcel Nardi -Entrée Libre.

Professeur agrégé de musique, musicologue, chef de chœur, pianiste, chargé de cours à l’Université Michel de Montaigne (Bordeaux)

Trois aspects ont durablement généré l’effacement des femmes dans le domaine musical le fait religieux depuis le moyen-âge, la répartition traditionnelle des devoirs avec la place de chacun au sein de la famille et des sociétés à travers le temps et les conflits de territoires. .

Mairie de Belves Espace ABC Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine abcbelves@gmail.com

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English : ABC Belvès Conférence Les Compositrices ,de l’ombre à la lumière

L’événement ABC Belvès Conférence Les Compositrices ,de l’ombre à la lumière Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-05-05 par Périgord Noir Vallée Dordogne