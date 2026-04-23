Pays de Belvès

Repas sous la Halle de Belvès

Halle de Belvès Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Le traditionnel repas sous la Halle de Belvès reprend tous les mercredis de l’été. A vous de choisir votre menu traditionnel, exotique ou autre… La soirée commence à 19h et se termine en 22h30 et 23h15.

Prévoir couverts, assiettes et verres de préférence.

Le traditionnel repas sous la Halle de Belvès reprend tous les mercredis de l’été.

Dîner sous la Halle du XVe-XVIe siècle est un moment privilégié dans un cadre exceptionnel. Des commerçants s’installent pour votre plus grand plaisir, à vous de choisir votre menu traditionnel, exotique, ou autre…à vous de choisir.

Des tables et des chaises sont mises à votre disposition, vous n’avez plus qu’à vous installer. Afin de limiter les déchets, nous vous remercions d’apporter vos couverts, assiettes et verres. Le cas échéant, vous devrez acquérir un kit réutilisable sur place. Les Soirées commencent à 19h et se terminent entre 22h30 et 23h15.

Chaque mercredi, ambiance musicale, soirée dansante. Bonne ambiance. .

Halle de Belvès Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 69 59 87

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English : Repas sous la Halle de Belvès

The traditional meal under the Belvès covered market resumes every Wednesday throughout the summer. It’s up to you to choose your menu: traditional, exotic or other… The evening starts at 7pm and finishes between 10:30pm and 11:15pm.

Please bring your own cutlery, plates and glasses.

L’événement Repas sous la Halle de Belvès Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-04-23 par Périgord Noir Vallée Dordogne