Festival Bach à Belvès Ensemble du Festival Pays de Belvès
Festival Bach à Belvès Ensemble du Festival Pays de Belvès dimanche 2 août 2026.
Pays de Belvès
Festival Bach à Belvès Ensemble du Festival
Eglise Notre Dame de l’Assomption Pays de Belvès Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Festival Bach: Concert d’ouverture à 21 h Ensemble du Festival
Le Festival Bach est ouvert par un concert offert par des artistes (chanteurs et instrumentistes locaux)
Au programme le Messie vu par Jean-Sébastien Bach, extraits cantates.
Festival Bach: Concert d’ouverture à 21 h Ensemble du Festival
Le Festival Bach est ouvert par un concert offert par des artistes (chanteurs et instrumentistes locaux)
Au programme le Messie vu par Jean-Sébastien Bach, extraits cantates. .
Eglise Notre Dame de l’Assomption Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00
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English :
Bach Festival: Opening concert at 9 pm: Festival Ensemble
The Bach Festival opens with a concert by local artists (singers and instrumentalists)
Program: Messiah as seen by Johann Sebastian Bach, cantata excerpts.
L’événement Festival Bach à Belvès Ensemble du Festival Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-05-24 par Périgord Noir Vallée Dordogne