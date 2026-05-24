Pays de Belvès

Festival Bach à Belvès Ensemble du Festival

Eglise Notre Dame de l’Assomption Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Festival Bach: Concert d’ouverture à 21 h Ensemble du Festival

Le Festival Bach est ouvert par un concert offert par des artistes (chanteurs et instrumentistes locaux)

Au programme le Messie vu par Jean-Sébastien Bach, extraits cantates.

Festival Bach: Concert d’ouverture à 21 h Ensemble du Festival

Le Festival Bach est ouvert par un concert offert par des artistes (chanteurs et instrumentistes locaux)

Au programme le Messie vu par Jean-Sébastien Bach, extraits cantates. .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00

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English :

Bach Festival: Opening concert at 9 pm: Festival Ensemble

The Bach Festival opens with a concert by local artists (singers and instrumentalists)

Program: Messiah as seen by Johann Sebastian Bach, cantata excerpts.

L’événement Festival Bach à Belvès Ensemble du Festival Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-05-24 par Périgord Noir Vallée Dordogne