Festival Bach à Belvès Sextuor in Caelis Pays de Belvès
Festival Bach à Belvès Sextuor in Caelis Pays de Belvès samedi 8 août 2026.
Pays de Belvès
Festival Bach à Belvès Sextuor in Caelis
Eglise Notre Dame de l’Assomption Pays de Belvès Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Festival Bach: Concert sextuor in Caelis cuivres et percussions à 21 h Pierre Barusseau trompettiste, Yannick Belkanichi trompettiste,Célien Gaume, cor,Damien Sepeau trombone, Alexandre Aube Tuba Alexandre Capdeville-Dare percussions ; Au programme Bach, Haendel,Marquez.
Festival Bach: Concert sextuor in Caelis cuivres et percussions à 21 h Pierre Barusseau trompettiste, Yannick Belkanichi trompettiste,Célien Gaume, cor,Damien Sepeau trombone, Alexandre Aube Tuba Alexandre Capdeville-Dare percussions ; Au programme Johann Sebastian Bach,Georg Friedrich Haendel, Asturo Marquez. .
Eglise Notre Dame de l’Assomption Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00
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English :
Bach Festival: Sextet in Caelis brass and percussion concert at 9 p.m.: Pierre Barusseau, trumpeter, Yannick Belkanichi, trumpeter, Célien Gaume, horn, Damien Sepeau, trombone, Alexandre Aube, tuba, Alexandre Capdeville-Dare, percussion; Program: Bach, Handel, Marquez.
L’événement Festival Bach à Belvès Sextuor in Caelis Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-05-24 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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