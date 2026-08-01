Il était une fois Belvès aux XIV et XVème siècles Pays de Belvès
dimanche 9 août 2026 · Pays de Belvès
Informations pratiques
Pays de Belvès
Il était une fois Belvès aux XIV et XVème siècles
Le Bourg Pays de Belvès Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Il était une fois Belvès aux XIV et XVème siècles
Dimanche 9 août de 11h00 à 19h00
Reconstitutions, artisanat, musique…
Entrée 5€, gratuit pour les de 10 ans.
Il était une fois Belvès aux XIV et XVème siècles
Dimanche 9 août de 11h00 à 19h00
Reconstitutions, artisanat, musique…
Entrée 5€, gratuit pour les de 10 ans.
Renseignements au 06 10 68 66 42 .
Le Bourg Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 68 66 42
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English : Il était une fois Belvès aux XIV et XVème siècles
Saturday10 /08 Festival from 2pm to midnight:
Medieval games, craft market, soldiers’ camp and weapons after_noon (village)
From 7 p.m.: musical concerts with Turba Musica and Les Compagnons du Gras Jambon (a group from Toulouse touring Europe), followed by a Fire Show at 10 p.m./11 p.m.
L’événement Il était une fois Belvès aux XIV et XVème siècles Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-07-31 par Périgord Noir Vallée Dordogne