Informations pratiques

Pays de Belvès

Il était une fois Belvès aux XIV et XVème siècles

Le Bourg Pays de Belvès Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Il était une fois Belvès aux XIV et XVème siècles

Dimanche 9 août de 11h00 à 19h00

Reconstitutions, artisanat, musique…

Entrée 5€, gratuit pour les de 10 ans.

Il était une fois Belvès aux XIV et XVème siècles

Dimanche 9 août de 11h00 à 19h00

Reconstitutions, artisanat, musique…

Entrée 5€, gratuit pour les de 10 ans.

Renseignements au 06 10 68 66 42 .

Le Bourg Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 68 66 42

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English : Il était une fois Belvès aux XIV et XVème siècles

Saturday10 /08 Festival from 2pm to midnight:

Medieval games, craft market, soldiers’ camp and weapons after_noon (village)

From 7 p.m.: musical concerts with Turba Musica and Les Compagnons du Gras Jambon (a group from Toulouse touring Europe), followed by a Fire Show at 10 p.m./11 p.m.

L’événement Il était une fois Belvès aux XIV et XVème siècles Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-07-31 par Périgord Noir Vallée Dordogne