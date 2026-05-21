Été actif Grimpe d’arbres Parc des Cèdres Pays de Belvès

Pays de Belvès

Été actif Grimpe d’arbres

Parc des Cèdres Jardin Public Pays de Belvès Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:00:00

fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Venez faire connaissance avec le géant végétal en grimpant et en parcourant ses branches. Un savant mélange d’équilibre, d’agilité, de dépassement de soi et le plaisir d’être perché pour voir le monde d’en haut.

Rdv au Parc des Cèdres à Belvès.

2 créneaux possibles 16h à 17h ou 17h à 18h.

Résa

À la rencontre de l’arbre. Venez faire connaissance avec le géant végétal en grimpant et en parcourant ses branches. Un savant mélange d’équilibre, d’agilité, de dépassement de soi et le plaisir d’être perché pour voir le monde d’en haut.

Rendez-vous au Parc des Cèdres à Belvès (jardin public).

Ouvert à tous à partir de 6 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

2 créneaux possibles 16h à 17h ou 17h à 18h.

Réservation obligatoire. .

Parc des Cèdres Jardin Public Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 36 09 perigordnoir.tourisme@gmail.com

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English : Été actif Grimpe d’arbres

Come and get to know the plant giant as you climb its branches. A clever blend of balance, agility, self-transcendence and the pleasure of being perched to see the world from above.

Meet at Parc des Cèdres, Belvès.

2 possible times: 4pm to 5pm or 5pm to 6pm.

Reservation

L’événement Été actif Grimpe d’arbres Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-05-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne