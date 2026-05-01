Programme la Moissie Créative Open Studio Manoir de la Moissie Pays de Belvès

Pays de Belvès

Programme la Moissie Créative Open Studio

Manoir de la Moissie Boulevard de la Moissie Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Rejoignez-nous le jeudi 28 mai pour un Open Studio aux côtés de nos artistes en résidence du mois de mai au Manoir de la Moissie.

Organisée par notre association culturelle à but non lucratif, LM Creative, la soirée proposera de courtes présentations et des partages informels de la part des les artistes visuelles Emilia Naistat (AR) et Johanna Palmeri (US/MX), l’autrice et actrice Antonella Ferrari (AR), ainsi que la peintre et illustratrice Clémence Trossevin (FR).

Les invités pourront découvrir les espaces de travail et les projets en cours, avant de se retrouver autour d’un apéritif préparé ensemble par les artistes, les membres de l’association et quelques amis du projet.

Merci de confirmer votre présence pour l’Open Studio au 07 81 18 79 30.

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Manoir de la Moissie Boulevard de la Moissie Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 79 30

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English : Programme la Moissie Créative Open Studio

Pastel workshop at Manoir de la Moissie, with illustrator Beya Rebai.

Two sessions are scheduled: Saturday April 13 and Saturday April 20 afternoon.

Program:

Discover the wax pastel technique and draw from nature outdoors (or indoors, weather permitting).

L’événement Programme la Moissie Créative Open Studio Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-05-19 par Périgord Noir Vallée Dordogne