Informations pratiques

Pays de Belvès

Festival Bach de Belvès Trio SR9

Eglise Notre Dame de l’Assomption Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le Trio SR9 est un ensemble de trois percussionnistes reconnus pour leur créativité et leur énergie. A travers un répertoire mélangeant musique classique et contemporaine, ils proposent un spectacle original, visuel et accessible à tous.

Réservation https://festivalbach.fr/reservation-en-ligne/

Le Trio SR9 est un ensemble de trois percussionnistes reconnus pour leur créativité et leur énergie. A travers un répertoire mélangeant musique classique et contemporaine, ils proposent un spectacle original, visuel et accessible à tous.

Réservation https://festivalbach.fr/reservation-en-ligne/

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Eglise Notre Dame de l’Assomption Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00

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English : Festival Bach de Belvès Trio SR9

The SR9 Trio is an ensemble of three percussionists known for their creativity and energy. Through a repertoire that blends classical and contemporary music, they present an original, visually engaging show that is accessible to everyone.

Reservations: https://festivalbach.fr/reservation-en-ligne/

L’événement Festival Bach de Belvès Trio SR9 Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-07-07 par Périgord Noir Vallée Dordogne