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AGENDA · Pays de Belvès

Festival Bach de Belvès Trio SR9 Pays de Belvès

jeudi 13 août 2026 · Pays de Belvès

Festival Bach de Belvès Trio SR9 Pays de Belvès

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Eglise Notre Dame de l'Assomption
Ville
24170 Pays de Belvès
Département
Dordogne
Tarif

Pays de Belvès

Festival Bach de Belvès Trio SR9

Eglise Notre Dame de l’Assomption Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Le Trio SR9 est un ensemble de trois percussionnistes reconnus pour leur créativité et leur énergie. A travers un répertoire mélangeant musique classique et contemporaine, ils proposent un spectacle original, visuel et accessible à tous.
Réservation https://festivalbach.fr/reservation-en-ligne/
Le Trio SR9 est un ensemble de trois percussionnistes reconnus pour leur créativité et leur énergie. A travers un répertoire mélangeant musique classique et contemporaine, ils proposent un spectacle original, visuel et accessible à tous.
Réservation https://festivalbach.fr/reservation-en-ligne/
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Eglise Notre Dame de l’Assomption Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00 

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English : Festival Bach de Belvès Trio SR9

The SR9 Trio is an ensemble of three percussionists known for their creativity and energy. Through a repertoire that blends classical and contemporary music, they present an original, visually engaging show that is accessible to everyone.
Reservations: https://festivalbach.fr/reservation-en-ligne/

L’événement Festival Bach de Belvès Trio SR9 Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-07-07 par Périgord Noir Vallée Dordogne

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