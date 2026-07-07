Festival Bach de Belvès Trio SR9 Pays de Belvès
jeudi 13 août 2026 · Pays de Belvès
Informations pratiques
Pays de Belvès
Festival Bach de Belvès Trio SR9
Eglise Notre Dame de l’Assomption Pays de Belvès Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Le Trio SR9 est un ensemble de trois percussionnistes reconnus pour leur créativité et leur énergie. A travers un répertoire mélangeant musique classique et contemporaine, ils proposent un spectacle original, visuel et accessible à tous.
Réservation https://festivalbach.fr/reservation-en-ligne/
Le Trio SR9 est un ensemble de trois percussionnistes reconnus pour leur créativité et leur énergie. A travers un répertoire mélangeant musique classique et contemporaine, ils proposent un spectacle original, visuel et accessible à tous.
Réservation https://festivalbach.fr/reservation-en-ligne/
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Eglise Notre Dame de l’Assomption Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00
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English : Festival Bach de Belvès Trio SR9
The SR9 Trio is an ensemble of three percussionists known for their creativity and energy. Through a repertoire that blends classical and contemporary music, they present an original, visually engaging show that is accessible to everyone.
Reservations: https://festivalbach.fr/reservation-en-ligne/
L’événement Festival Bach de Belvès Trio SR9 Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-07-07 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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