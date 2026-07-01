Terre en vert sortie estivale en forêt Pays de Belvès
mercredi 15 juillet 2026 · Pays de Belvès
Informations pratiques
Pays de Belvès
Terre en vert sortie estivale en forêt
Salle des fêtes de Fongalop Pays de Belvès Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Terre en vert vous invite à participer à sa sortie estivale en forêt de 9h00 à 11h30 mercredi 15 juillet.
Rdv à la salle des fêtes de Fongalop
Renseignements et inscriptions au 06 72 60 12 25
Participation 5€
Gratuit pour les enfants
Terre en vert vous invite à participer à sa sortie estivale en forêt de 9h00 à 11h30 mercredi 15 juillet.
Rdv à la salle des fêtes de Fongalop
Intervenants: Nathalie Boucherie archéomètre spécialisée dans les plantes utiles et Bernard Devaux, ancien conservateur de réserves naturelles de l’office National des forêts.
Renseignements et inscriptions au 06 72 60 12 25
Participation 5€
Gratuit pour les enfants .
Salle des fêtes de Fongalop Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 60 12 25
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English : Terre en vert sortie estivale en forêt
Terre en Vert invites you to join its summer outing in the forest from 9:00 a.m. to 11:30 a.m. on Wednesday, July 15.
Meet at the Fongalop community hall.
For more information and to register, call 06 72 60 12 25.
Cost: 5?
Free for children
L’événement Terre en vert sortie estivale en forêt Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-07-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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