ABDELKADER SECTEUR AVIGNON – ABDELKADER SECTEUR – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

ABDELKADER SECTEUR AVIGNON – ABDELKADER SECTEUR Début : 2026-04-19 à 18:00. Tarif : – euros.
SMARTARTECH PRÉSENTE : ABDELKADER SECTEUR AVIGNONAbdelkader Secteur dans Marhaba !Spectacle uniquement en dialecte arabeAvec son humour piquant et son énergie contagieuse, Abdelkader Secteur revient sur scène avec son 3ème spectacle où il mêle anecdotes savoureuses, clins d’œil à ses origines et regard malicieux sur notre quotidien.?Entre rires fédérateurs et complicité avec le public, il vous embarque dans un moment de pur partage.?
CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84