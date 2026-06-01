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ABITARE LO SGUARDO – « Mandala en plain air », Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano

ABITARE LO SGUARDO – « Mandala en plain air », Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano

ABITARE LO SGUARDO – « Mandala en plain air », Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano samedi 6 juin 2026.

Lieu : Polo Baloo- Scuola dell'infanzia Sant'Antonio da Padova

Adresse : Via Don Bosco, 3, Medesano (PR)

Ville : 43014 Medesano

Département : Parma

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Maximum 15 inscrits. Réservation obligatoire. Gratuit.

ABITARE LO SGUARDO – « Mandala en plain air » Samedi 6 juin, 10h30 Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova Parma

Maximum 15 inscrits. Réservation obligatoire. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Réalisé par Aruna Earth Atelier
Destiné aux enfants et aux adultes, invitant à s’arrêter, observer et restituer à travers le geste artistique la profondeur et la transformation du regard.
Observation, exploration de matériaux et réalisation d’un mandala.

Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova Via Don Bosco, 3, Medesano (PR) Medesano 43014 Parma Emilia-Romagna 0525420588 https://www.facebook.com/share/18S3hnvxsz/ https://www.instagram.com/polobaloo?igsh=MWl0ZWh2ZHJsbGhrcw== [{« type »: « email », « value »: « polobaloo2021@gmail.com »}]
Réalisé par Aruna Earth Atelier

©PoloBaloo

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