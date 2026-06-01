ABITARE LO SGUARDO – « Mandala en plain air », Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano
ABITARE LO SGUARDO – « Mandala en plain air », Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano samedi 6 juin 2026.
ABITARE LO SGUARDO – « Mandala en plain air » Samedi 6 juin, 10h30 Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova Parma
Maximum 15 inscrits. Réservation obligatoire. Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Réalisé par Aruna Earth Atelier
Destiné aux enfants et aux adultes, invitant à s’arrêter, observer et restituer à travers le geste artistique la profondeur et la transformation du regard.
Observation, exploration de matériaux et réalisation d’un mandala.
Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova Via Don Bosco, 3, Medesano (PR) Medesano 43014 Parma Emilia-Romagna 0525420588 https://www.facebook.com/share/18S3hnvxsz/ https://www.instagram.com/polobaloo?igsh=MWl0ZWh2ZHJsbGhrcw== [{« type »: « email », « value »: « polobaloo2021@gmail.com »}]
Réalisé par Aruna Earth Atelier
©PoloBaloo
À voir aussi à Medesano (Parma)
- HABITER LE REGARD – Le potager parfumé, Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano 6 juin 2026
- HABITER LE REGARD – « Petits regards, grands paysages », Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano 6 juin 2026
- HABITER LE REGARD – Symphonie entre les brins d’herbe et le ciel, Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano 6 juin 2026