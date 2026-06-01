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HABITER LE REGARD – Le potager parfumé, Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano

HABITER LE REGARD – Le potager parfumé, Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano

HABITER LE REGARD – Le potager parfumé, Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano samedi 6 juin 2026.

Lieu : Polo Baloo- Scuola dell'infanzia Sant'Antonio da Padova

Adresse : Via Don Bosco, 3, Medesano (PR)

Ville : 43014 Medesano

Département : Parma

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Maximum 10 enfants. Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés pendant l’atelier. Gratuit. Obligation de réservation.

HABITER LE REGARD – Le potager parfumé Samedi 6 juin, 11h00 Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova Parma

Maximum 10 enfants. Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés pendant l’atelier. Gratuit. Obligation de réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Expériences sensorielles, de pratique orale et petites dégustations biologiques proposées comme expérience sensorielle intégrée, dans laquelle la vue dialogue avec le goût, l’odorat et le toucher, renforçant chez les enfants une conscience écologique et alimentaire fondée sur l’expérience directe.

Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova Via Don Bosco, 3, Medesano (PR) Medesano 43014 Parma Emilia-Romagna 0525420588 https://www.facebook.com/share/18S3hnvxsz/ https://www.instagram.com/polobaloo?igsh=MWl0ZWh2ZHJsbGhrcw== [{« type »: « email », « value »: « polobaloo2021@gmail.com »}]
Expériences sensorielles, de pratique orale et petites dégustations biologiques proposées comme une expérience sensorielle intégrée, dans laquelle la vue dialogue avec le goût, l’odorat et le toucher,

©Polo Baloo

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