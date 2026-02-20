Abracada-Brocante Quettreville-sur-Sienne
Abracada-Brocante Quettreville-sur-Sienne samedi 9 mai 2026.
Abracada-Brocante
La Minoterie Quettreville-sur-Sienne Manche
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Brocante stylée, produits locaux et artisanaux, grillades au fumoir & frites maison, cocktails cidre poiré bière. .
La Minoterie Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 6 79 91 54 75 contact@laminoterie.com
L’événement Abracada-Brocante Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-02-20 par Coutances Tourisme