Quettreville-sur-Sienne

BROC EN SIENNE

La Minoterie Quettreville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

BROC EN SIENNE

C’est ce samedi 9 mai !

10H > 18H Déballage Vintage des meilleurs brocanteurs et amateurs de pépites de la région? Objets rares, fripes ,vinyles…

Déjeuner la Guinguette de la Minoterie.

18H > 24 H

2 DJ’S Sets ultra ambiancés pour tous ceux qui ne souffrent pas d’arthrose et qui cultivent la jeunesse,

18 > 20 H. Finch Résonator,

20H > Mr Disquette,

Fripes encore, Yakitoris , Huitres de la région en Tempura…

Cidres, bière & vins natures.

C’est jusqu’au bout de la nuit, vous êtes les bienvenus avec tous vos amis !

(Entrée Libre tout public) .

La Minoterie Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 6 87 76 27 32 pierremaunoury2@gmail.com

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English : BROC EN SIENNE

L’événement BROC EN SIENNE Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-05-05 par Coutances Tourisme