BROC EN SIENNE Quettreville-sur-Sienne
BROC EN SIENNE Quettreville-sur-Sienne samedi 9 mai 2026.
Quettreville-sur-Sienne
BROC EN SIENNE
La Minoterie Quettreville-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
BROC EN SIENNE
C’est ce samedi 9 mai !
10H > 18H Déballage Vintage des meilleurs brocanteurs et amateurs de pépites de la région? Objets rares, fripes ,vinyles…
Déjeuner la Guinguette de la Minoterie.
18H > 24 H
2 DJ’S Sets ultra ambiancés pour tous ceux qui ne souffrent pas d’arthrose et qui cultivent la jeunesse,
18 > 20 H. Finch Résonator,
20H > Mr Disquette,
Fripes encore, Yakitoris , Huitres de la région en Tempura…
Cidres, bière & vins natures.
C’est jusqu’au bout de la nuit, vous êtes les bienvenus avec tous vos amis !
(Entrée Libre tout public) .
La Minoterie Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 6 87 76 27 32 pierremaunoury2@gmail.com
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English : BROC EN SIENNE
L’événement BROC EN SIENNE Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-05-05 par Coutances Tourisme
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