Abri de la défense passive – Vis-en-Artois, Église Saint-Martin à Vis-en-Artois, Vis-en-Artois

Informations pratiques

Abri de la défense passive – Vis-en-Artois 19 et 20 septembre Église Saint-Martin à Vis-en-Artois Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’abri de la défense passive

Église Saint-Martin à Vis-en-Artois 5 place Jules Viseur – Vis en Artois Vis-en-Artois 62156 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite de l’abri de la défense passive