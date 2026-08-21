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AGENDA · Vis-en-Artois

Abri de la défense passive – Vis-en-Artois, Église Saint-Martin à Vis-en-Artois, Vis-en-Artois

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin à Vis-en-Artois · Vis-en-Artois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Martin à Vis-en-Artois
Adresse
5 place Jules Viseur - Vis en Artois
Ville
62156 Vis-en-Artois
Département
Pas-de-Calais

Abri de la défense passive – Vis-en-Artois 19 et 20 septembre Église Saint-Martin à Vis-en-Artois Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’abri de la défense passive

Église Saint-Martin à Vis-en-Artois 5 place Jules Viseur – Vis en Artois Vis-en-Artois 62156 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite de l’abri de la défense passive