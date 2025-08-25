AC/DC + DE FRANÇOISE À ALICE Machecoul-Saint-Même

AC/DC + DE FRANÇOISE À ALICE

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Début : 2026-04-30 20:00:00

Sur un plateau blanc cadré de noir, cinq jongleurs se cherchent et s’amusent à se rattraper. Ils nous em-barquent dans un jeu où s’entremêlent jonglerie, mouvement, son, lumière et vidéo. De tableau en tableau, le rythme s’accélère. Juventud est une performance de jonglage exceptionnelle en même temps qu’un petit bijou chorégraphié. L’énergie du cirque au service de la poésie !

Dès 8 ans

Durée: 25 min + 1h

Tarif 7€ à 17€ .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45 billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

