Mai à Vélo 2026, CETIH, Machecoul-Saint-Même
Mai à Vélo 2026, CETIH, Machecoul-Saint-Même vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CETIH Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
CETIH 2 Rue Gustave Eiffel, 44270 Machecoul-Saint-Même, France Machecoul-Saint-Même 44270 Machecoul Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=210123
À voir aussi à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique)
- AC/DC + DE FRANÇOISE À ALICE Machecoul-Saint-Même 1 mai 2026
- A LA DECOUVERTE DU MARAIS BRETON… Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique 1 mai 2026
- LES HAUTS DU TREIL Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique 1 mai 2026
- LA FORET DE MACHECOUL Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique 1 mai 2026
- BALADE À ROULETTES N°5 (BR5) Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique 1 mai 2026