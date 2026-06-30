Académie Musicale Concours Jeunes Talents Le Palais Royan

Informations pratiques

Royan

Académie Musicale Concours Jeunes Talents

Le Palais 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le Concours Jeunes Talents fête ses 19 ans et met une nouvelle fois en lumière les jeunes solistes les plus prometteurs de l’Académie Musicale.

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Le Palais 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 79 35 46 contact@academie-musicale-royan.fr

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English :

The Jeunes Talents Competition celebrates its 19th anniversary and once again highlights the most promising young soloists from the Académie Musicale.

L’événement Académie Musicale Concours Jeunes Talents Royan a été mis à jour le 2026-06-25 par Mairie de Royan