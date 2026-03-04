Accents francos, Grande Bibliothèque, Montréal

Accents francos 11 – 26 mars Grande Bibliothèque Agglomération de Montréal

Début : 2026-03-11T18:30:00+01:00 – 2026-03-11T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-26T22:30:00+01:00 – 2026-03-27T01:30:00+01:00

Découvrez un espace entièrement consacré à la richesse et à la diversité de la langue française où s’épanouissent les accents de la Francophonie.

Laissez-vous inspirer par des livres et des films choisis avec soin par les équipes de la Grande Bibliothèque.

Stimulez vos neurones avec des mots croisés rétro issus des collections patrimoniales de BAnQ.

Explorez les accents du Québec à travers le temps et l’histoire grâce à des archives audiovisuelles.

Libérez votre créativité avec la poésie par soustraction : transformez un texte patrimonial en œuvre originale en jouant avec les mots.

Installez-vous confortablement dans notre salon d’écoute pour découvrir des œuvres de partout dans la Francophonie.

Venez célébrer la langue française avec nous!

Dans le cadre du Mois de la Francophonie

Grande Bibliothèque 475, Boul. de Maisonneuve Est Montréal H2L 4E3 Ville-Marie Agglomération de Montréal Québec

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

BAnQ