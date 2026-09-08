Accès culture, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
jeudi 19 novembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Accès culture Jeudi 19 novembre, 14h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T14:00:00+01:00 – 2026-11-19T15:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T14:00:00+01:00 – 2026-11-19T15:00:00+01:00
Un quiz musical ludique, dans la nostalgie et la bonne humeur !
Tout public et plus particulièrement public en situation de handicap mental
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=acces-culture »}]
Un quiz musical ludique, dans la nostalgie et la bonne humeur ! Tout public et plus particulièrement public en situation de handicap mental
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