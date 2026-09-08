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Accès culture, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

jeudi 19 novembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Accès culture, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 rue de la Haluchère
Ville
44319 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
sur inscription

Accès culture Jeudi 19 novembre, 14h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T14:00:00+01:00 – 2026-11-19T15:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T14:00:00+01:00 – 2026-11-19T15:00:00+01:00

Un quiz musical ludique, dans la nostalgie et la bonne humeur !
Tout public et plus particulièrement public en situation de handicap mental

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=acces-culture »}]
Un quiz musical ludique, dans la nostalgie et la bonne humeur ! Tout public et plus particulièrement public en situation de handicap mental

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