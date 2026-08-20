Accès grand écran Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 14:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Tout public, Personne en situation de handicap

Projections en audio-description et versions françaises sous-titrées de films.Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 0240934160



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