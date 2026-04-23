Accompagnement numérique Place de la Mairie Mellac

Mellac

Accompagnement numérique

Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:30:00

fin : 2026-05-26 17:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Rendez-vous individuel d’une heure pour vous accompagner dans l’apprentissage du numérique au quotidien. Gratuit, ouvert à tous, sur inscription par téléphone. .

Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86

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English :

L’événement Accompagnement numérique Mellac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS