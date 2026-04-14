Accompagner la motricité de bébé, Maison de quartier Bottière, Nantes
Accompagner la motricité de bébé, Maison de quartier Bottière, Nantes jeudi 30 avril 2026.
Accompagner la motricité de bébé Jeudi 30 avril, 14h00 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique
Tarif libre et conscient, à partir de 2€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:15:00+02:00
Fin : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:15:00+02:00
Atelier animé par Gwenaëlle Chevalier et Alexandra Marazano
Le nourrisson à bambin qui gambade partout, bébé passe par beaucoup d’étapes en si peu de temps. Pas toujours facile de suivre ce rythme et ces explorations toujours plus nombreuses ! Ces nouvelles compétences donnent des ailes aux enfants, leur permettent de découvrir le monde par eux-mêmes. Ce qui nous émeut souvent, nous inquiète parfois et nous pose question assurément.
Dans cet atelier, nous vous proposons de discuter de la motricité de bébé. Quelles sont les étapes que bébé va vivre ? Comment l’encourager à explorer en sécurité ?
A travers vos témoignages et vos questionnements, nous pourrons vous apporter des clés de compréhension du développement psychomoteur de bébé pour l’accompagner, l’encourager et s’adapter à son rythme et ses besoins.
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Cet atelier sera animé par :
- Gwenaëlle Chevalier, Educatrice de jeunes enfants formée à l’accompagnement parental et postnatal, Formatrice petite enfance ;
- Alexandra Marazano, Consultante en parentalité et éducation formée à l’approche Filliozat, qui accompagne les parents dans leurs petits et grands défis de la parentalité.
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Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15.
Atelier en non-mixité, réservé aux futures et jeunes mamans. Bébés bienvenus !
Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/accompagner-la-motricite-de-bebe »}]
Pause Partum : Atelier futures et jeunes mamans – Association Trust maman mère
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