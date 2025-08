The World of Hans Zimmer – A New Dimension Accor Arena Paris

The World of Hans Zimmer – A New Dimension Accor Arena Paris lundi 2 novembre 2026.

En 2026,

deux séries de concerts distincts imaginé et conçu par Hans Zimmer, bien qu’il

ne soit pas présent sur scène, seront proposés au public français : en mars,

The Immersive Symphony, la toute dernière production de Zimmer et A New

Dimension en novembre, le spectacle au succès international.

Dès

novembre 2026, A New Dimension l’autre concert à la renommée mondiale

sera de nouveau en tournée européenne sur les plus grandes scènes. The World of

Hans Zimmer, a déjà attiré à ce jour 1,2 million de spectateurs.

Le

public français peut s’attendre à un tourbillon d’émotions à l’écoute des

œuvres captivantes les plus iconiques du compositeur grâce

à Matt Dunkley, talentueux chef d’orchestre nominé à plusieurs reprises

aux Grammy® Awards, rejoint par certains des meilleurs solistes de Hans Zimmer,

l’Odessa Orchestra & Friends et l’extraordinaire chorale Nairobi Chamber

Chorus.

Dès novembre 2026, A New Dimension l’autre concert à la renommée mondiale sera de nouveau en tournée européenne sur les plus grandes scènes. The World of Hans Zimmer, a déjà attiré à ce jour 1,2 million de spectateurs.

Le lundi 02 novembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Dès 71,50 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-02T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-02T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-02T20:00:00+02:00_2026-11-02T22:00:00+02:00

Accor Arena 8 Boulevard de Bercy 75012 Paris

https://www.gdp.fr/fr/catalogue/the-world-of-hans-zimmer-paris-2026-11-02