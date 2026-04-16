Chaumeil

Accordéon en fête

Salle polyvalente Chaumeil Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

L’accordéon en fête à Chaumeil.

Organisé par les amis de Jean Ségurel, venez passer une journée sous le signe de la convivialité. Musique, plateau-repas et bonne ambiance.

Réservation pour le plateau-repas avant le 24 juillet 06 79 10 52 80 amisjeansegurel@orange.fr

De 9h à 10h, entrée 10€ .

Salle polyvalente Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 10 52 80 amisjeansegurel@orange.fr

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English : Accordéon en fête

L’événement Accordéon en fête Chaumeil a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières