AGENDA · Chaumeil
Marché de Noël Chaumeil
dimanche 6 décembre 2026 · Chaumeil
Informations pratiques
Chaumeil
Marché de Noël
Maison des Monédières Chaumeil Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Marché de Noël et Bourse aux jouets à la Maison des Monédières. .
Maison des Monédières Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 10 52 80
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English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Chaumeil a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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