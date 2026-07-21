Informations pratiques

Chaumeil

Marché de Noël

Maison des Monédières Chaumeil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Marché de Noël et Bourse aux jouets à la Maison des Monédières. .

Maison des Monédières Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 10 52 80

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Chaumeil a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières