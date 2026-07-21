UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chaumeil

Marché de Noël Chaumeil

dimanche 6 décembre 2026 · Chaumeil

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Maison des Monédières
Ville
19390 Chaumeil
Département
Corrèze
Tarif

Chaumeil

Marché de Noël

Maison des Monédières Chaumeil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Marché de Noël et Bourse aux jouets à la Maison des Monédières.   .

Maison des Monédières Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 10 52 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Chaumeil a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

À voir aussi à Chaumeil (Corrèze)