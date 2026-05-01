Accordez vos vélos! Concert jazz dans le parc Maysel
Accordez vos vélos! Concert jazz dans le parc Maysel dimanche 31 mai 2026.
Maysel
Accordez vos vélos! Concert jazz dans le parc
Maysel Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 11:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
Dimanche 31 mai, rdv à 10h dans le petit parc derrière la mairie de Maysel pour un dimanche matin qui swing! Concert jazz gratuit, en accès libre.
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
L’orchestre Les Forces Majeures s’installe dimanche 31 mai dans le parc de la mairie de Maysel pour un concert jazz.
Rdv à 10h dans le parc derrière la mairie situé 2, grande rue 60660 Maysel
Gratuit, ouvert à tous
Programme complet de la tournée sur le site www.faiencerie-theatre.fr
Renseignements au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr .
Maysel 60660 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
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English :
A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.
Sunday May 31, 10am in the small park behind Maysel town hall for a Sunday morning swing! Free jazz concert.
L’événement Accordez vos vélos! Concert jazz dans le parc Maysel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Creil Sud Oise