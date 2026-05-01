Saint-Vaast-lès-Mello

Accor­dez vos vélos! Concert sympho­nique grand chelem

486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 21:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

Jeudi 28 mai, l’or­chestre Les Forces Majeures s’ins­talle au Pôle Louise Michel de Saint-Vaast-lès-Mello. Rdv à 20h pour un concert gratuit d’1h pour finir par un repas partagé! Gratuit

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

L’or­chestre Les Forces Majeures s’ins­talle jeudi 28 mai à Saint-Vaast-lès-Mello. Après une jour­née avec les élèves de l’école du village, l’or­chestre donne un concert coloré de musique clas­sique, jazz, créa­tion et chan­son .

Après le concert, nous vous proposons de parta­ger un repas ensemble. Appor­tez votre spécia­lité salée ou sucrée !

Rdv à 20h au Pôle Louise Michel 486, rue de la Paix 60660 Saint-Vaast-les-Mello

Contact mediatheque@saintvaastlesmello.fr 03 44 27 39 11

Programme complet de la tournée sur le site www.faiencerie-theatre.fr

Renseignements au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr .

486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

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English :

A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.

On Thursday May 28, the Les Forces Majeures orchestra sets up at the Pôle Louise Michel in Saint-Vaast-lès-Mello. Join us at 8pm for a free 1-hour concert, ending with a shared meal! Free

L’événement Accor­dez vos vélos! Concert sympho­nique grand chelem Saint-Vaast-lès-Mello a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Creil Sud Oise