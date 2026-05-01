Accordez vos vélos! Concert symphonique grand chelem Saint-Vaast-lès-Mello
Accordez vos vélos! Concert symphonique grand chelem Saint-Vaast-lès-Mello jeudi 28 mai 2026.
Saint-Vaast-lès-Mello
Accordez vos vélos! Concert symphonique grand chelem
486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 21:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
Jeudi 28 mai, l’orchestre Les Forces Majeures s’installe au Pôle Louise Michel de Saint-Vaast-lès-Mello. Rdv à 20h pour un concert gratuit d’1h pour finir par un repas partagé! Gratuit
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
L’orchestre Les Forces Majeures s’installe jeudi 28 mai à Saint-Vaast-lès-Mello. Après une journée avec les élèves de l’école du village, l’orchestre donne un concert coloré de musique classique, jazz, création et chanson .
Après le concert, nous vous proposons de partager un repas ensemble. Apportez votre spécialité salée ou sucrée !
Rdv à 20h au Pôle Louise Michel 486, rue de la Paix 60660 Saint-Vaast-les-Mello
Contact mediatheque@saintvaastlesmello.fr 03 44 27 39 11
Programme complet de la tournée sur le site www.faiencerie-theatre.fr
Renseignements au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr .
486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
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English :
A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.
On Thursday May 28, the Les Forces Majeures orchestra sets up at the Pôle Louise Michel in Saint-Vaast-lès-Mello. Join us at 8pm for a free 1-hour concert, ending with a shared meal! Free
L’événement Accordez vos vélos! Concert symphonique grand chelem Saint-Vaast-lès-Mello a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Creil Sud Oise